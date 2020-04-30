"غدر الأشقاء" و"التلذذ في الانتقام".. أحداث يتناولها مسلسل "خيانة عهد"

أخذ المسلسل الإطار الإنتقامي، بين اشقاء البيت الواحد نتيجة لمشاكل اسرية قديمة يتولد من خلالها روح الكره والحقد وينتهي بهم الإنتقام من شقيقتهم الكبرى.

يأخذ المسلسل عدد من الأشكال الإنتقامية المؤذية من خلال أبطال المسلسل "يسرا، حلا شيحا، خالد سرحان، خالد أنور"، بالإضافة إلى كوابيس "يسرا" وحبها لقراءة الفنجان والأخذ بتحذيراته.

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حيث يعمل "حلا شيحا، خالد سرحان" على الثأر من يسرا في نجلها الوحيد "خالد أنور" والعمل على هدم حياتها العملية والأسرية، انتقاماً لما حدث لأشقائها في طفولتهما .

"يسرا" التي تمثل الأخت الكبرى للعائبلة وتعمل على لم شمل اسرتها، وتمدهم بالمال وقت احتياجهم له، وبالرغم من ذلك يعملون

على هدمها ، وتدمير حياة إبنها .

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دخل الشقيقان على بيتها بخطط تديمية ناحية بيت "يسرا" بداية من ابنها "خالد أنور من باب المخدرات، وتستغل شقيقتها مهنتها الطبية لوضعها له من ناحية علاجية دون ان يشك بها أحد، بينما يعمل أخيها على الوقوع بحياتها المهنية من خلال مصنع الملابس التي تديره، ليوقعها في خسائر لاحصر لها.

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المسلسل يعكس واقعاً مريراً لمشاعر الكره والغدر والخيانة من أقرب الأشخاص إليك، دون

أخذ الإحتياطات والحذر ، والتعامل بحسن نية وطيب قلب دون تخوين منهم باعتبارهم أشقائها.

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سنشاهد في الحلقات القادمة من المسلسل سير الأحداث الإنتقامية ومتى ستكشف "يسرا" أعمال أشقائها الإجرامية في بيتها وإبنها؟ وماذا سيكون رد فعلها ناحية هذه الخيانة الموجعة ؟ وكيف ستأخذ حياتها وحياة ابنها بعيداً عن اشقائها إلى بر الامان.

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يذكر أن "خيانة عهد"، وإخراج سامح عبد العزيز، وبطولة كل من يسرا، محمد رياض، تيام قمر، صبري فواز، بيومي فؤاد، هنادي مهنى، عبير صبري، حلا شيحة، خالد سرحان، سلوى عثمان، جومانا مراد، فرح الزاهد، من تأليف أحمد عادل سلطان، وتدور أحداثه في إطار إجتماعي حول إدمان الشباب للمخدرات وماتسببه من مشاكل إجتماعية وأسرية.

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