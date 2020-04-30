مسلسل "حب عمري" يتصدر المركز الأول على "يوتيوب"

حصل المسلسل الرمضاني "حب عمري" على المركز الأول في صدارة المشاهدات على قائمة موقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب"، في حلقته السادسة في أسبوع عرضه الأول.
تضمنت الحلقة السادسة الكثير من الأحداث المشوقة والرومانسية بين "هيثم شاكر وسهر الصايغ"، حيث يحاولان المحافظة على حبهما رغم المصاعب التي يواجهونها.
مسلسل حب عمري: من تأليف فداء
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