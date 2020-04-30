تفاصيل رامز مجنون رسمى الحلقة 7 ‘‘محمود كهربا‘‘ ضيف الحلقة

يستضيف رامز جلال ضيوفه في برنامج "رامز مجنون رسمي"، الذي يذاع عبر شبكة mbc مصر". وكشفت إدارة القناة أن الكابتن محمود كهرباء، لاعب النادي الأهلي المصري، سيكون ضيف حلقة الليلة من برنامج "رامز مجنون رسمي"، والتي ستذاع مساء الخميس. من برنامج "رامز مجنون رسمي"، والتي ستذاع مساء الخميس. برنامج "رامز مجنون رسمي" يعرض يوميا في تمام الساعة 6:30 مساء على قناة MBC مصر. لمشاهدة الحلقة السابعة من برنامج رامز مجنون رسمي ( اضغط هــــــــنا ) لمشاهدة الحلقة السابعة من برنامج رامز مجنون رسمي ( اضغط هــــــــنا ) لمشاهدة الحلقة السابعة من برنامج رامز مجنون رسمي ( اضغط هــــــــنا ) قناة MBC مصر. Advertisements احداث الحلقة الماضية

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