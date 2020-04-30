محمود كهربا ضيف برنامج الحلقة السابعة 7 من "رامز مجنون رسمي"

يحل اليوم الخميس، لاعب النادي الأهلي ومنتخب مصر محمود عبد المنعم كهربا، ضيف على سابع حلقات برنامج المقالب "رامز مجنون رسمي"، الذي يقدمه رامز جلال.

ويشهد برنامج "رامز مجنون رسمي" في الموسم الجديد، الكثير من المُفاجآت والمواقف والمُفارقات

غير المتوقعة، ومُشاركة الكثير من نجوم الفن والإعلام والرياضة الذين يُطلون مع "رامز" في حلقات يغلب عليها الجانب الترفيهي.

ويُعرض برنامج "رامز مجنون رسمي" على "MBC مصر"، يوميًا خلال

لمشاهدة الحلقة السابعة 7 من برنامج رامز مجنون رسمي ( اضغط هنــــــا)

لمشاهدة الحلقة السابعة 7 من برنامج رامز مجنون رسمي ( اضغط هنــــــا)

لمشاهدة الحلقة السابعة 7 من برنامج رامز مجنون رسمي ( اضغط هنــــــا)

شهر رمضان في تمام الساعة 6:30 مساءً، ويُعاد الساعة 1:00 بعد منتصف الليل.

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