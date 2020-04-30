يحل اليوم الخميس، لاعب النادي الأهلي ومنتخب مصر محمود عبد المنعم كهربا، ضيف على سابع حلقات برنامج المقالب "رامز مجنون رسمي"، الذي يقدمه رامز جلال.
ويشهد برنامج "رامز مجنون رسمي" في الموسم الجديد، الكثير من المُفاجآت والمواقف والمُفارقاتغير المتوقعة، ومُشاركة الكثير من نجوم الفن والإعلام والرياضة الذين يُطلون مع "رامز" في حلقات يغلب عليها الجانب الترفيهي.
ويُعرض برنامج "رامز مجنون رسمي" على "MBC مصر"، يوميًا خلالشهر رمضان في تمام الساعة 6:30 مساءً، ويُعاد الساعة 1:00 بعد منتصف الليل.
لمشاهدة الحلقة السابعة 7 من برنامج رامز مجنون رسمي ( اضغط هنــــــا)
لمشاهدة الحلقة السابعة 7 من برنامج رامز مجنون رسمي ( اضغط هنــــــا)
لمشاهدة الحلقة السابعة 7 من برنامج رامز مجنون رسمي ( اضغط هنــــــا)
أحداث الحلقة الماضية
كانت هذه تفاصيل خبر محمود كهربا ضيف برنامج الحلقة السابعة 7 من "رامز مجنون رسمي" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.