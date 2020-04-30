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مشاهدة .. تفاصيل الحلقة 7 السابعة من برنامج رامز مجنون رسمي

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تمكن رامز جلال في تصدر مواقع التواصل الاجتماعي في الفترة الأخيرة بالتحديد بعد حلقة الفنان ياسمين صبري الذي تمكنت في حصد أكثر من 11 مليون مشاهدة عبر المواقع الالكترونية، بجانب تصدرها قائمة فيدوهات يوتيوب الأكثر مشاهدة عبر المنصة، فهي حلقة من أمتع الحلقات الذي تم عرضها حتي الآن.

 

يستضيف رامز جلال مجموعة من النجوم علي رأسهم كل من الفنانة فيفي عبده المشاركة

في جميع برامج رامز جلال حتي الان، ثم الفنان الشعبي حسن شاكوش وحمو بيكا، ولاعب النادي الأهلي علي معلول ومحمود كهرباء، والفنانة أمينة خليل والتي كانت ضيف الحلقة الرابعة، بجانب الفنان السعودي حسين العسيري.

 

أوضح المتحدث الرسمي بأسم قناة أم بي سي مصر، أن قرار نقابة الاعلاميين الخاص بوقف

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رامز جلال خاص بالوسائل الأعلامية التي تبث من داخل مصر فقط، وهو لا ينطبق علية شبكة قنوات MBC، حيث أنها مجموعة غير مصرية وتبث من دولة الاإمارات العربية المتحده وفقا للقوانين المُتبعة، كما أشار علي عرض البرنامج في موعدة الرسمي المحدد.

 

لمشاهدة برنامج رامز مجنون رسمي الحلقة السابعة 7 ( اضغط هنــــــــــــــا )

 

لمشاهدة برنامج رامز مجنون رسمي الحلقة السابعة 7 ( اضغط هنــــــــــــــا )

 

لمشاهدة برنامج رامز مجنون رسمي الحلقة السابعة 7 ( اضغط هنــــــــــــــا )

 

 

ما حدث في الحلقة الماضية

 

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