ميرنا وليد - بيروت - تقدّم الممثل المصري ​رامز جلال​ بدعوى قضائية ضد نقيب الاعلاميين طارق سعده، وذلك كرد منه على بيان المجلس الأعلى للإعلام، الذي يقضي بمنع ظهور رامز جلال على أية وسيلة إعلامية تبث داخل البلد.

وجاء في الدعوى التي رفعها أشرف حسين عبد العزيز محامي جلال الغاء قرار ايقاف البرنامج، واضاف المحامي انه فوجئ عبر وسائل الإعلام بمنع موكله من ممارسة النشاط الإعلامي وليس عن طريق الإعلان القانوني.

واكد المحامي أن القرار يعد مخالفا للقانون نظرا لأن رامز جلال هو عضو بنقابة المهن التمثيلية وليس اعلاميا.



Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر رامز جلال يرد على نقابة الإعلاميين المصريين بعد قرار منعه من الظهور عبر الإعلام لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة الفنية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.