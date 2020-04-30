ميرنا وليد - بيروت - نشر النجم التركي الشهير ​بوراك أوزجيفيت​ صورة لابنه كاران في صفحته الرسمية على أحد مواقع التواصل الاجتماعي من الخلف وهو يشير بإصبعه إلى صورة والده في مسلسل قيامة عثمان التي تعرض عبر تلفاز معلق على الحائط، وعلق عليها :"حيث كتب والده في تعليقه عليها: "روح روحي".

الصورة التقطت من الخلف فلم يبد وحه كاران إلا أنها أشعلت مواقع التواصل وتناقلها المتابعون بكثافة كما عبروا عن إعجابهم بظرافة طفل أشهر ثنائي في تركيا.

وبدا واضحاً أن كاران ابن بوراك وفهرية أفجين كبر كثيراً خلال الأسابيع الماضية بعد أن نشرت والدته صورة له تظهر ملامحه بوضوح، ليتفاعل الجمهور بقوة مع ظهوره الأول، حيث أكد الكثيرون أن عينيه وحاجبيه نسخة عن والده النجم التركي حتى نظرة عينيه نسخة طبق الأصل من أبيه.

وكانت فهرية قد أنجبت ابنها الوحيد كاران في المستشفى الأميركي في اسطنبول منتصف شهر أبريل الماضي، وحصلت بعدها على عطلة طويلة وابتعدت عن العمل الفني لرعاية مولودها، برغم ظهورها في بعض الحملات الدعائية.

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كانت هذه تفاصيل خبر كاران ابن بوراك أوزجيفيت يثير ضجة وهو يشاهد والده في قيامة عثمان-بالصورة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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