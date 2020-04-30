لارا الخوري تعلّق على صورة شقيقها عامر زيان مع نهاد المشنوق

ميرنا وليد - بيروت - علّقت الممثلة اللبنانية ​لارا الخوري​ على البلبلة التي أثيرت بشأن انتشار صورة قديمة لشقيقها الفنان اللبناني ​عامر زيان​ مع الوزير السابق ​نهاد المشنوق​ وصديقيهما على مائدة الطعام الفاخرة.

وكتبت لارا على حسابها الخاص على احد مواقع التواصل الاجتماعي: "بفهم كتير منيح انو في عالم عمتمرق بظروف صعبة ووضع البلد كتير دقيق بس ليش هالبلبلة؟ وصارت العالم بدا تحكي تتحكي وخاصة صورة الا اكتر من ٦ اشهر ؟؟ وبدا تحلل عذوقا ... يعني شو صار؟ ما بدا هالقد".

على صعيد آخر كان عامر قد طرح أغنية "تغيرت كتير" من كلمات أحمد ماضي ألحان دوغو كيلش توزيع ناصر الأسعد.

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