بوست مالون يتبرع بمليون دولار

ميرنا وليد - بيروت - أعلن النجم العالمي ​بوست مالون​ أنه سيتبرع بمبلغ مليون دولار أميركي لجمعيات خيرية، وشجّع بدوره المتابعين للتبرع والقيام بأعمال خيرية.

وكتب مالون على حسابه الخاص على احد مواقع التواصل الاجتماعي: "ليس لدى الجميع القدرة على التبرع، ولأن جمهوري هو الأفضل على الإطلاق، لذلك أريد أن أمنحهم فرصة التبرع للجمعيات الخيرية التي تعني شيئا بالنسبة لهم".

الجدير ذكره ان بوست مالون تعرض مؤخرا لهجوم كبير من قبل الصحافة العالمية وعدد من المتابعين بعد أن قرّر عدم تأجيل حفلاته بسبب فيروس كورونا، كما فعل زملاءه المغنيين، الأمر الذي شكّل ضجة كبيرة.

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