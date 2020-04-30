وثيقة من سبعة شروط تحدد قواعد استئناف التدريبات لأندية الـ”بريمرليغ”

كتبت أسماء لمنور في الخميس 30 أبريل 2020 07:19 مساءً - احصل على تحديثات فورية مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.إشتراك

وبدأت بعض أندية الدوري الممتاز، مثل أرسنال وتوتنهام، بالفعل جلسات تدريب فردية، بينما ستسمح القواعد الجديدة “بالعودة التدريجية” للمجموعات الصغيرة ثم جلسات الفريق العادية قبل استئناف الدوري الممتاز المقرر في آب.

وسيتعين على جميع اللاعبين والموظفين اجتياز اختبار الإصابة بفيروس كورونا المستجد في غضون الـ48 ساعة التي تسبق المران.

كما سيتم اختبار اللاعبين من حيث المشاكل التنفسية المحتملة، المرتبطة كذلك بالفيروسات التاجية، وسيتعين على الجميع إمضاء موافقة كتابية، على اتباع الإجراءات الصارمة.

وإلى جانب تعقيم الكرات، سيتم كذلك تعقيم أجهزة الـ GPS وأعلام الزوايا، والمعدات الأخرى قبل وبعد استخدامها من قبل الموظفين الذين يتوجب عليهم ارتداء معدات الوقاية الشخصية كذلك.

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ومن أهم بنود الاتفاق الذي ينبغي على كل اللاعبين الالتزام بالموافقة عليه نجد:

– على اللاعبين ارتداء أقنعة في جميع الأوقات.

– إيقاف السيارات بفارق مساحات كاف للوقاية من العدوى.

– لا يمكن تدليك اللاعب ما لم يوافق طبيب النادي.

– السماح فقط لهيئة التدريب باستخدام المراحيض.

– عدد اللاعبين لكل مجموعة تدريب لا ينبغي أن يتجاوز الـ5 لاعبين.

– يتم منح اللاعبين 15 دقيقة للتحضير، و75 دقيقة لـمران المجموعات.

– ممنوع على اللاعبين والموظفين البصق في الملعب.

وذكرت صحيفة ميرور البريطانية أن مدير كرة القدم في الدوري الممتاز ريتشارد جارليك، هو من وضع هذه القواعد.

وتنص الوثيقة أيضاً على أن هذا البروتوكول “يتطلب موافقة جميع أصحاب المصلحة واتفاق الأندية”.

ولا يجوز لأي ناد أن يسمح أو يسهل التدريب الجماعي قبل التاريخ الذي تسمح فيه الحكومة.

توازياً، تنص الوثيقة على أن التدريب في البداية سينظم في شكل مجموعة صغيرة والتقدم في تدريب الفريق على مدى فترة زمنية بتكليف من إدارة الدوري بناءً على نصيحة من حكومة المملكة المتحدة.