تراند اليوم : بعد ما قعدتهم في البيت .. ريهام سعيد تشكر فريق عمل برنامج صبايا

نشرت الإعلامية ريهام سعيد عبر حسابها الرسمى على إنستجرام صورة جديدة بعد أن أصبحت التريند الأول على يوتيوب بسبب برنامجها صبايا مع ريهام و قامت بشكر كل من عمل معها فى البرنامج.

كتبت معلقة على الصورة : ” ده السنة اللي فاتت مش من بعيد يعني . لكل فرد اشتغلت معاه خلال السنة دي شكرًا ”

وكانت الإعلامية ريهام سعيد قد شنت هجوما على سما المصري على خلفية واقعة القبض على فتاة التيك توك الشهيرة حنين حسام، وإحالتها للتحقيق بتهمة نشر الفسق عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وكتبت ريهام سعيد عبر حسابها الخاص على موقع التواصل الاجتماعي للفيديوهات والصور “إنستجرام”: “طبعا أنا ضد ظاهرة العيال اللي تطلع تعمل لايف زي حنين بس هي عندها 18 سنة واتقبض عليها. طب بالنسبة لمدام سما؟؟؟ بتنشر إيه؟ وليه متسابة كده؟”