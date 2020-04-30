الارشيف / فن ومشاهير

تراند اليوم : بعد ما قعدتهم في البيت .. ريهام سعيد تشكر فريق عمل برنامج صبايا

0 نشر
فارس طارق 0 تبليغ

Advertisements

نشرت الإعلامية ريهام سعيد عبر حسابها الرسمى على إنستجرام صورة جديدة بعد أن أصبحت التريند الأول على يوتيوب بسبب برنامجها صبايا مع ريهام و قامت بشكر كل من عمل معها فى البرنامج.

كتبت معلقة على الصورة : ” ده السنة اللي فاتت مش من بعيد يعني . لكل فرد اشتغلت معاه خلال السنة دي شكرًا ”

وكانت الإعلامية ريهام سعيد قد شنت هجوما على على خلفية واقعة القبض على فتاة التيك توك الشهيرة حنين حسام، وإحالتها للتحقيق بتهمة نشر الفسق عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وكتبت ريهام سعيد عبر حسابها الخاص على موقع التواصل الاجتماعي للفيديوهات والصور “إنستجرام”: “طبعا أنا ضد ظاهرة العيال اللي تطلع تعمل لايف زي حنين بس هي عندها 18 سنة واتقبض عليها. طب بالنسبة لمدام سما؟؟؟ بتنشر إيه؟ وليه متسابة كده؟”

Advertisements

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا