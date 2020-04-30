تراند اليوم : فنانة شهيرة تعلن طلاقها و رد زوجها غريب جدا

أعلنت الفنانة اللبنانية رولا شامية، عبر منشور له على موقع التواصل الاجتماعى فيسبوك، انفصالها رسميًا عن زوجها رودى سعد، بعد زواج دام سنة و3 أشهر.

وقالت رولا : “تعلمت أن وجود آلام في الدنيا يرفع عنا البلاء، فكيف لو ماتت وأصبحت في السماء”.

وأضافت رولا قائلة : “حين تنزف دموع العين تنجلي وتبصر النور، مثلما أعلنت فرحي بزواجي، أعلن لكم طلاقي”.

وكان رد فع زوجها رودى عبر صفحته على فيسبوك قائلا : “شو حلو الحب والاحترام يجمعوك تحت سقف واحد مع الشخص لبتحبو والأحلى تنفصلوا كمان بكل حب واحترام.. الله يوفق حبيبة قلبي”.