تراند اليوم : تعرف علي ضحية رامز جلال اليوم .. نجم كورة

يحل لاعب نادي الأهلي الكابتن محمود كهرباء، ضيف حلقة اليوم من برنامج رامز مجنون رسمي، والذي يقدمه الفنان رامز جلال على شاشة “إم بي سي مصر”.

بينما حلت الفنانة ياسمين رئيس، مساء أمس الأربعاء ضيفة البرنامج، وحققت الحلقة نجاحا كبيرا جدًا، حيث احتلت ياسمين رئيس التريند خلال الساعات القليلة الماضية.

كما شهدت الحلقة العديد من المواقف الكوميدية التي جمعت كلا من رامز جلال وياسمين رئيس، خاصة مشهد صدمتها عند رؤية رامز، وإدراكها أنها ضحية لبرنامجه.

يذكر أن قررت نقابة الإعلاميين في بيان لها منع ظهور رامز جلال على أي وسيلة إعلامية تبث داخل جمهورية مصر العربية لحين توفيق أوضاعه القانونية.

قالت النقابة في بيان لها اليوم: “بالإشارة إلى ما ورد بتقرير المرصد الخاص بنقابة الإعلاميين بشأن الخروقات والتى ينتهجها برنامج رامز مجنون رسمى لمقدمه رامز جلال على قناة إم بى سى مصر وبالإشارة إلى ما ورد ببيان مستشفى الأمراض النفسية والعصبية ضد البرنامج سالف الذكر”.