تراند اليوم : رامز جلال يرد على نقيب الإعلاميين بدعوى قضائية .. قرارك باطل

أقام المحامي أشرف عبدالعزيز وكيلًا عن الفنان رامز جلال، دعوى قضائية حملت رقم 39909 لسنة 74 ق، ضد نقيب الإعلاميين بصفته، وذلك لمفاجأة مقيم الدعوى بإصدار المطعون ضده قرار من نقابة الإعلاميين بعدم ممارسته أي نشاط إعلامي لحين تقنين أوضاعه بالنقابة.

وقال المحامي، في دعواه، إنَّ هذا القرار صدر باطلًا ومخالفًا للقانون، لأن الفنان رامز جلال عضو نقابة مهن تمثيلية وأن الأعمال التمثيلية السينمائية و التلفزيونية أو المسرحية وكذا الأعمال الترفيهية لا تعد نشاطًا إعلاميًا طبقا لقانون الإعلاميين رقم 93 لسنة 2016، فالفنان رامز جلال يقوم بأعمال ترفيهية ولا تعد نشاطًا إعلاميًا ولا يخضع لنقابة الإعلاميين.

وتابع المحامي، أنَّ البرنامج مارس العمل الإعلامي خارج مصر ووفق الإجراءات المتبعة بدولة الإمارات العربية المتحدة، لذا فهو غير مخاطب بقانون نقابة الإعلاميين.

وطالب “عبدالعزيز” في دعواه، بقبول الدعوى شكلًا، وبوقف تنفيذ قرار الإعلاميين رقم 11 لسنة 2020، فيما تصمنه بمنع رامز جلال مقدم برنامج “رامز مجنون رسمي” والمذاع غبر فضائية “mbc مصر” وما يترتب على ذلك من أثار واعتباره كأن لم يكن، مع إلزام المطعون ضده بالمصاريف ومقابل اتعاب المحاماة.