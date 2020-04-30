هل أحداث مسلسل "البرنس" مستوحاة من قصة النبي يوسف؟



شبّهت إحدى المواقع الالكترونية أحداث مسلسل "البرنس" الرمضاني للفنان محمد رمضان، بأحداث قصّة النبي يوسف عليه السلام، لا سيّما وأن الحلقات الأولى من المسلسل تدور حول "رضوان البرنس" الذي وقع في صراع مع أشقائه على الميراث.

وقد ردّ الموقع أوجه التشابه بين القصّتين إلى الأسباب الآتية:

حب الأب الجم لإبنه

نجد أن "حامد البرنس" عبد العزيز مخيون يكن معزة خاصة لابنه "رضوان" يتيم الأم الذي يعامله معاملة طيبة بخلاف أشقائه الذين ينتظرون وفاة الأب كي يرثونه ولا يرضون بأسلوب حياته، ووصل الأمر إلى ذروته عندما قرر الأب أن يتنازل عن كل ما يملك لإبنه ليبدأ الصراع بين الابن وأشقائه.

الأشقاء الـ6

لدى "رضوان البرنس" عدد كبير من الأشقاء يولون أهمية قصوى للمال بغض النظر عن المباديء والقيم فمنهم من يتاجر بالمخدرات ومنهم الرجل الذي يعشق السيدات ويتزوج من راقصة ومنهم من يتعاطى المخدرات والأخت التي تكن عداء لكل من حولها.

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العزاء

اللافت في مشهد عزاء الأب عبد العزيز مخيون هو تلاوة سورة يوسف وتحديدا الآية التي يحذر فيها النبي يعقوب النبي يوسف من تلاوة حلمه على أشقائه كي لا يكيدوا له المكائد، الآية تقول "قَالَ يَا بُنَيَّ لَا تَقْصُصْ رُؤْيَاكَ عَلَىٰ إِخْوَتِكَ فَيَكِيدُوا لَكَ كَيْدًا ۖ إِنَّ الشَّيْطَانَ لِلْإِنسَانِ عَدُوٌّ مُّبِينٌ".

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