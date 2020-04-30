ابراهيم الحساوي يُحرم من حضور جنازة شقيقته وينعيها برسالة مؤثرة!

نعى الفنان السعودي ابراهيم الحساوي شقيقته التي وافتها المنية يوم الثلاثاء، بعد صراع شديد مع مرض السرطان، وما أحون الحساوي أكثر هو تواجده خارج البلاد لا سيما وأن رحلات الطيران معلّقة.



وغرّد ابراهيم الحساوي برسالة مؤثرة أعلن فيها وفاة شقيقته عبر حسابه الرسمى في "تويتر"، وكتب:” إنّا لله وإنّا إليه راجعون.. انتقلت اليوم روح أختي إلى ربها بعد معاناة طويلة مع مرض السرطان الذي فتت جسمها وأنهكها”.



وأردف كاتبا “أشد وجعا من الفقد أن اختي وافتها المنية وأنا بعيد عن البلاد ورحلات الطيران معلقة لا قادر أطير وأحضر العزاء ولا قادر اتصالح مع بقائي بعيد عن أهلي في هذا المصاب".

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وبعد هذه التغريدة انهالت العديد من التعليقات التي تضمنت أحرّ التعازي من قبل متابعيه.

من هو ابراهيم الحساوي ؟

ابراهيم الحساوى هو ممثل وشاعر ومخرج ومنتج سعودي، بدأ مسيرته الفنية من خلال ظهوره على المسرح، وبالتحديد من خلال مسرح نادي العدالة السعودي وكان ذلك سنة 1980، وبعدها شارك فى أول عمل تليفزيونى له، وكان خلال عام 1989، من خلال مسلسل خزنة.

وقام الحساوي بتأليف عدة اعمال فنية منها :أخوات موسي 2007 ومحبوب في ثوب مقلوب هي مسرحية وسليم لكل مصاب والفضيحة، كما شارك أيضًا في العديد من المسلسلات الدرامية.