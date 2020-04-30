مي العيدان تنشر صورة لزوجة رامز جلال وتعلّق: أحس حياتها معاه فيلم رعب

شاركت الإعلامية الكويتية ​مي العيدان الجمهور بصورة قديمة لرامز جلال وزوجته على حسابها الخاص في موقع انستغرام.

وجاءت الصورة في إطار الهجوم الذي تشنّه العيدان على جلال بسبب برنامج المقالب الذي يقدمه حالياً في رمضان بعنوان "رامز مجنون رسمي"، وعلقت العيدان عليها بالقول: "صورة زوجة رامز جلال . . ما ادري ليش احس حياتها معاه فيلم رعب".

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ومن المعروف أن جلال يبعد عائلته عن الإعلام، مع الإشارة إلى ان هذه الصورة كانت إنتشرت سابقاً لرامز من دون التأكد إن كانت فعلاً من معه هي زوجته.

وكانت إنتقدت العيدان إطلالة الممثلة المصرية ياسمين صبري في البرنامج، إذ نشرت عبر صفحتها الخاصة على أحد مواقع التواصل الإجتماعي صورة للأخيرة، وعلّقت عليها بالقول :"ياسمين صبري قبضت مليونين دولار مقابل تتهزء و ينمسح بكرامتها الارض مع رامز . . شكل بوهشيمه مو مكفيها"، ليعود موقع "الفن" وينفي تقاضي صبري هذا المبلغ، ويكشف أن هذا المبلغ الذي يتقاضاه جلال عن مجمل البرنامج.