هل أصيب ناصر القصبي وفريق مسلسله بفيروس كورونا؟

شارك الفنان ناصر القصبي جمهوره ومحبيه عبر حسابها لرسمي علي موقع التدوينات القصيرة تويتر بتغريدة كشف من خلالها إجراء الفريق التابع لمسلسله الجديد مخرج 7 لاختبارات فيروس كورونا وقالت في تغريدته " قبل أسبوع وصلنا للرياض أنا وزملائي الممثلين في ( مخرج 7) وعددنا 13.. الفريق كان عالقاً في دبي لمدة تزيد عن الشهر الإجراءات الصارمة في مطار الرياض وسط هذه الأزمة شيء يثلج الصدر".

وتابع القصبي تغريدته قائلا ""تحركنا من المطار تتقدمنا سيارة دورية أمن إلى الفندق في الغرفة لا تشوف أحد ولا أحد يشوفك ولا يزورك.. اليوم خرجنا من الفندق جميعنا بعد أن جاءت نتيجة الكشف بالسالب والحمدلله في الطريق إلى البيت ما أحلى الرجوع إليه".

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وكان ناصر القصبي تعرض لانتقادات شدية أمس بعد أن هاجم هيئة الأمر بالمعروف وخرج الكثير من رواد مواقع التواصل لانتقاده فمنهم من قال "كالعادة يتهجم القصبي بعبارات نابية على رجال الهيئة ويصفهم بما لا يليق بهم، ولكن والله ما زاد كلامك الا حباً برجال الهيئة الآمرون بالمعروف الناهون عن المنكر، والذين فقدناهم حين كانوا يضعون نعالهم في افواه بنو ليبرال ليسكتوا نباحكم عن مجتمعنا المحافظ المحب للخير"، فيما علق شخص أخر عبر تويتر وقال " إفلاس واضح.. ولم يتبقى لهم سوى أحقادهم على الهيئة والتشفي.. ما يقدمونه الآن من إسفاف وانحطاط يعتبرونه بفكرهم المنحل انتصار".