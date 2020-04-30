كتب امير فتحي في الخميس 30 أبريل 2020 06:58 مساءً - شارك الفنان المصري”آسر ياسين” جمهوره ومتابعيه بفيديو جديد له عبر حسابه الرسمى بموقع “إنستجرام”، حيث كان يقوم بأداء رقصة على أغنية “مليونير” تتر مسلسله “بـ100 وش”، الذى يعرض حاليًا علي الشاشات الفضائية ضمن الموسم الرمضانى 2020 ، والذي تشاركه بطولته النجمة نيللى كريم ، وعدد آخر من النجوم والفنانين .
وانهالت التعليقات علي هذا الفيديو من معجبين ومعجبات الفنان، مهنئة بنجاح المسلسل ومشيدة بأداءه المميز ، ولعل ابرز تلك التعليقات كان تعليق الفنانة ” هند صبري، التى أكدت إعجابها بالمسلسل وأشارت إلي الكاريزما والتوافق الشديد بين آسر ياسين ونيلي كريم .
يُذكر أن مسلسل “بـ100 وش” يعرض يوميًا على قناة “الحياة ” في الساعة 7:45، وهو من بطولة نيللى كريم، آسر ياسين، مصطفى درويش، علا رشدى، إسلام إبراهيم، وحنان يوسف وزينب غريب وعدد آخر من الفنانين ومن تأليف عمرو الدالى وأحمد وائل وإخراج كاملة أبو ذكرى.
كانت هذه تفاصيل خبر آسر ياسين يُشعل قلوب معجباته ويثير الجدل بهذه الرقصة الجديدة. وتعليق مفاجئ من هند صبري! (فيديو) لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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