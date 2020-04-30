مخرج مصري شهير يسخر من نجمات مسلسلات رمضان : ” طب نكتب اسم دكتور التجميل في التترات “

كتب امير فتحي في الخميس 30 أبريل 2020 06:58 مساءً - نشر المخرج المصري ” عمرو سلامة ” تغريدة له عبر حسابه الرسمي على موقع ” تويتر ” سخر فيها من نجمات مسلسلات رمضان لهذا العام .
وذلك بسبب كثرة عمليات التجميل التي لاحظ قيام عدد من النجمات بها وتغير شكلهم بشكل ملحوظ .
فكتب قائلا : ” طب مش نبطل نهدر حقه المعنوي ونبدأ نكتب إسم دكتور التجميل في التترات ” .
وقال في تغريدة أخرى : ” المنافسة عدوة الفن .. ممكن تخليك أنجح بس عمرك ما هتستمتع برحلة الشغل فقط بالمتعة اللحظية لما تنتصر على الآخرين ” .
وتابع : ” أحلى ما في الفن هو رحلة الانغماس في إبداعه صناعته وتشكيله مش تصفيق الناس ليك .. رحلة الإبداع ممكن تبقى سنين والتصفيق آخره دقايق ” .
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