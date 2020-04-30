كتب امير فتحي في الخميس 30 أبريل 2020 06:58 مساءً - تعرض الفنان المصري ” أحمد العوضي ” لعدد كبير من الانتقادات بعد ظهوره بشكل عابس دائما في مشاهده في مسلسل الإختيار الذي يعرض حاليا ضمن السباق الرمضاني . وعلق أحمد العوضي على تلك الانتقادات عبر حسابه على موقع التواصل الإجتماعي ” فيس بوك ” قائلا : ” إيه يا إخوان قافشين عليا ليه بس .. حاضر هبقى أضحك حاضر .. أصل أنا بعمل إرهابي أهبل وأنا معرفش ” . وتابع : ” هروح أقوله عاوز اغتال الوزير وأنا بضحك له .، فهو يقولي بجد متهزرش بقا .. خد ضحك كتير أهو ” .

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كانت هذه تفاصيل خبر انتقادات لأحمد العوضي .. ويرد : ” قافشين عليا ليه بس “ لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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