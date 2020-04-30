جوزيه مورينيو يعتقد إستكمال الدوري الانكليزي أمرًا جيدًا لكرة القدم

متابعة بتجــــــــرد: توقفت كرة القدم الإنكليزية الشهر الماضي بسبب أزمة كورونا التي تسببت في أكثر من 26 ألف حالة في بريطانيا ومن المقرر أن تجتمع أندية الدوري الممتاز غداً الجمعة لمناقشة سبل إنهاء الموسم. ويعتقد جوزيه مورينيو مدرب توتنهام هوتسبير أن إستكمال الدوري الإنكليزي الممتاز لكرة القدم والمتوقف بسبب أزمة فيروس كورونا واستكماله للنهاية سيكون أمراً جيداً للعبة.وعاد الفريق لأول لتوتنهام للتدريب في مرافق النادي في حصص تدريبية فردية هذا الأسبوع من أجل الاستعداد لإستكمال محتمل للموسم.

وقال جوزيه مورينيو “لو أقيمت هذه المباريات بدون جماهير فأنا أعتقد أن كرة القدم لا يمكن أن تكون خلف أبواب مغلقة أبداً وجود كاميرات البث التلفزيوني يعني أن ملايين وملايين يشاهدون المباريات لذلك لو سرنا يوما ما داخل ملعب بدون جماهير لن يكون خاليا على الإطلاق” ، وأضاف “بالنسبة لي كانت أسابيع كثيرة للغاية من الإصابة عندما اقترب اللاعبون من التعافي توقفت التدريبات لذلك يجب علينا الانتظار للحصول على التصريح المناسب للعودة للتدريبات في مجموعات لنرى ما إذا كان يمكنهم العودة للمستوى الطبيعي للمباريات الرسمية”.

ومنح توقف المسابقة لاعبي توتنهام المصابين مثل هاري كين وموسى سيسوكو وستيفن برجفين الوقت اللازم للتعافي لكن مورينيو قال إنه غير متأكد من المدة التي سيحتاجها اللاعبون قبل العودة لخوض مباريات رسمية مرة اخرى.

ويحتل توتنهام المركز الثامن في ترتيب الدوري برصيد 41 نقطة متأخراً بفارق سبع نقاط عن المركز الرابع المؤهل لدوري أبطال أوروبا الموسم المقبل وذلك قبل توقف المسابقة.