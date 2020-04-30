متابعة بتجـــــــــرد: يعود المسلسل الدنماركي “بورغن” الذي يروي قصة رئيسة وزراء تواجه صعوبات شتى، إلى الشاشات في 2022 على ما أعلنت قناة “دي آر” التلفزيونية الدنماركية المنتجة للعمل الذي سيعرض أيضا عبر نتفليكس.
وأشارت القناة في بيان إلى أن المسلسل الدرامي “بورغن يعود إلى الشاشة في 2022″، لافتة إلى أنها ستبث العمل في عرض أول قبل تقديمه لمشتركي “نتفليكس” المشاركة في إنتاجه.
وقالت “سنعاود متابعة بريجيت نيبورغ التي عينت أخيراً وزيرة للخارجية بعد فترة طويلة في المعارضة”.
وبين 2010 و2013، حقق المسلسل نجاحاً عالمياً واستقطب اهتمام كثيرين بالإنتاجات الاسكندنافية خصوصا “ذي بريدج” و”سكام.”
وكتب مؤلف سيناريو المسلسل آدم برايس عبر إنستغرام “أنا متلهف للغاية لكتابة مسلسل درامي سياسي جديد في إطار عائلي لكنه يدور في عالمنا المعاصر”.
كانت هذه تفاصيل خبر “بورغن” الدنماركي الشهير إلى الشاشة مجدداً في 2022 لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على بتجرد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.