“بورغن” الدنماركي الشهير إلى الشاشة مجدداً في 2022

متابعة بتجـــــــــرد: يعود المسلسل الدنماركي “بورغن” الذي يروي قصة رئيسة وزراء تواجه صعوبات شتى، إلى الشاشات في 2022 على ما أعلنت قناة “دي آر” التلفزيونية الدنماركية المنتجة للعمل الذي سيعرض أيضا عبر نتفليكس.

وأشارت القناة في بيان إلى أن المسلسل الدرامي “بورغن يعود إلى الشاشة في 2022″، لافتة إلى أنها ستبث العمل في عرض أول قبل تقديمه لمشتركي “نتفليكس” المشاركة في إنتاجه.

وقالت “سنعاود متابعة بريجيت نيبورغ التي عينت أخيراً وزيرة للخارجية بعد فترة طويلة في المعارضة”.

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وبين 2010 و2013، حقق المسلسل نجاحاً عالمياً واستقطب اهتمام كثيرين بالإنتاجات الاسكندنافية خصوصا “ذي بريدج” و”سكام.”

وكتب مؤلف سيناريو المسلسل آدم برايس عبر إنستغرام “أنا متلهف للغاية لكتابة مسلسل درامي سياسي جديد في إطار عائلي لكنه يدور في عالمنا المعاصر”.