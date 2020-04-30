خالد النبوي يسخر من مخرج “لما كنا صغيرين”

متابعة بتجـــــــــرد: سخر الفنان المصري خالد النبوي من المخرج محمد سلامة أثناء تصوير أحد مشاهد مسلسل “لما كنا صغيرين”، المعروض حالياً على عدد من المحطات الفضائية.

وكشف مصدر خاص، تفاصيل الواقعة، حيث كان هناك مشهد يجمع خالد النبوي بممثلة شابة، إلا أنه لم يلتزم بالنص المكتوب ولجأ إلي الارتجال، ما دفع الممثلة لمبادلته نفس الطريقة لعدم مضايقته، وبعد انتهاء التصوير من أحد الزوايا، طالب سلامة الفنان بالوقوف بزاوية معينة، ليفاجأ باستهزاء الأخير بكلامه قائلاً: “أنا جاي هنا عشان أقول إيه غير حاضر”، ولم يُعلق سلامة على كلام النبوي.

يذكر أن محمد سلامة يتولى إدارة إخراج الوحدة الثانية من مسلسل “لما كنا صغيرين”، الذي يقوم ببطولته محمود حميدة، ريهام حجاج، نسرين أمين، نبيل عيسى، محمود حجازي وكوكبة من النجوم، من تأليف أيمن سلامة وإخراج محمد علي.