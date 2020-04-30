تغريدة “الإفتاء المصرية” عن مسلسل “الإختيار” لـ أمير كرارة تثير الجدل

متابعة بتجـــــــــرد: أثارت تغريدة لدار الإفتاء المصرية، تناولت فيها الأعمال الفنية، وبخاصة مسلسل الاختيار، وكيف أن الفن الهادف يرقق المشاعر ويهذب السلوك، جدلاً بين مؤيد ومعارض لها.

وقالت دار الإفتاء الِمصرية في تغريداتها عبر حسابها على تويتر : “لا مانع من الفن الذي يرقق المشاعر ويهذب السلوك لأن الدين يهدف لبناء الإنسان، وكل فكرة تصب في هذا الاتجاه تُحمد مهما اختلفت الوسيلة إذا كانت الوسيلة مشروعة والهدف منها التهذيب.”

وأضافت: “الإسلام لم يحرم الفن الهادف الذي يسمو بالروح ويرقى بالمشاعر بعكس الفنون التي تخاطب الغرائز والشهوات التي اجتمع علماء المسلمين على حرمتها”.

وقد أرفقت دار الإفتاء المصرية تغريدتها بوسم “الاختيار“، في إشارة إلى مسلسل الاختيار الذي يتناول حياة الضابط المصري أحمد المنسي، ويجسد دوره الفنان أمير كرارة، ويخرجه بيتر ميمي.