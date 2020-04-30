حلا الترك تشارك في حملة تبرّعات لـ 150 طفلًا

متابعة بتجــــــــرد: تشارك الفنانة الشابة حلا الترك في عدد كبير من المناسبات الخيرية التي تقام في عدد من الدول الخليجية، حتّى بات حضورها محطة منتظرة خلالها.
وشاركت الترك أخيراً في دعم الحملة الوطنية المجتمعية ”فينا خير“ التي أطلقها الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة ممثل الملك للأعمال الانسانية وشؤون الشباب.
وأعربت حلا الترك عن سعادتها الكبيرة بالانضمام للمساهمين بالحملة والتبرع بثياب العيد لـ 150 طفل وطفلة من الأطفال اليتامى والمحتاجين وذلك بمناسبة قرب قدوم عيد الفطر المبارك.
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