مخاوف ملكية تتصاعد.. ما الّذي قد يكشفه كتاب السيرة الذاتية للأمير هاري وميغان؟

متابعة بتجـــــــــرد: كشف مصدر مطلع أن كتاب السيرة الذاتية المنتظر نشره لدوق ودوقة ساسكس، الذي يحمل عنواناً مؤقّتاً: Thoroughly Modern Royals: The Real World Of Harry And Meghan، يهدد بإلحاق المزيد من الضرر بالعائلة الملكية.

ويُزعم أنّ الكتاب يُقدّم سيرة ذاتية جذّابة للزوجين بحيث سيعيد سرد علاقة هاري وميغان المتوترة مع العائلة الملكية والقرار بالانسحاب منها ومن بريطانيا بتفاصيل غير مريحة للعائلة الملكية.

وقال المصدر المطلع إن الزوجين أجريا مقابلة مع مؤلفي الكتاب، وهما صحفيان، أحدهما أوميد سكوبي المعروف بدعمه لدوقة ساسكس، قبل انتقال ميغان وهاري إلى أميركا الشمالية في وقت سابق من هذا العام. ويفترض أن تشارك أيضاً الصحفية الأميركية كارولين دوراند، التي تغطي موضوعات العائلة الملكية.

ومن المتوقع أن تصدر السيرة الذاتية المكوّنة من 320 صفحة في 11 آب من هذا العام وأن تكون أكثر الكتب مبيعاً على مستوى العالم. ويُذكر أنّه كان من المقرر نشر الكتاب في شهر حزيران، إلّا أنّ تأجيلاً حصل بسبب فيروس كورونا المستجد.

وبالنظر إلى الصراحة التي تحدث بها الأمير هاري وميغان في الأشهر الأخيرة، فإن المقربين من الملكة قلقون بشأن ما قد يكشفه الثنائي للمؤلفين، سواء داخل التسجيل أم خارجه.