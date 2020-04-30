فتاة أم صبي؟ هذا ما تنتظره جيجي حديد

متابعة بتجـــــــرد: ذكر تقرير لموقع TMZ المتخصص بأخبار المشاهير أن عارضة الأزياء الأميركية جيجي حديد وحبيبها زين مالك قد يرزقان بطفلة. وأشار إلى أنها أصبحت في الشهر الخامس من حملها وأن ولادة الطفلة قد تتم في شهر أيلول (سبتمبر) المقبل.

وكان موقع E News أعلن قبل ذلك أن عارضة الأزياء الشابة قد تصبح أماً للمرة الأولى، لافتاً إلى أن المرحلة التي بلغها الحمل لم تتضح بعد.

وكانت جيجي احتفلت مؤخراً بميلادها الـ25 ونشرت عبر حسابها على “إنستغرام” صوراً أظهرت احتفالها بالمناسبة مع شقيقتها بيلا وزين مالك.

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وبدا الأخير في إحدى تلك الصور وهو يقف بينهما فيما ظهرت عليهم جميعاً علامات الفرح. كما ظهرت جيجي في الصورة وهي تحمل بالونات على شكل الرقمين 2 و5 الدالين على عمرها.

وذكر الموقع أن هذا الحمل يأتي ثمرة المصالحة التي تمت بين العارضة ومالك بعد انفصال موّقت. ونقل عن مصدر قوله إن الأخير اتصل بها خلال عطلة نهاية العام 2019 في شهر كانون الثاني (ديسمبر) وطلب منها أن تمنحه فرصة أخرى وهو ما فعلته.

وأضاف: “أحبته دائماً وكان من الضروري أن يبتعد كل منهما عن الآخر لبعض الوقت. فقد تفرغ زين لموسيقاه فيما اهتمت هي بصحتها وهي الآن بحالة جيدة”.