ليندسي لوهان في مركز شرطة دبي.. صور أثارت إعجاب المتابعين

متابعة بتجــــــــرد: أثارت الممثلة الأميركية ليندسي لوهان إعجاب رواد الإنترنت العرب، بنشرها مجموعة صور لزيارتها مركز الشرطة في دبي.

وشكرت لوهان في منشورها حكومة الإمارات العربية المتحدة، للحفاظ على البلاد آمنة خلال جائحة كورونا.

وظهرت النجمة العالمية في سلسلة من الصور، وهي تقف بجانب سيارة شرطة دبي أثناء ارتدائها كمامة وقفازات، كما إلى جانب مجموعة من عناصر الشرطة.

وعلقت ليندسي لوهان كاتبةً: “أردت أن أشكر حكومة الإمارات وشرطة دبي على دعمهم المستمر خلال هذه الأوقات المضطربة والحفاظ على هذا البلد آمنًا. وأتمنى للجميع شهراً مباركاً”.

وبحسب موقع “Arab News”، تعيش الممثلة الأميركية ليندسي لوهان في إمارة دبي منذ العام 2008.