ابن بوراك أوزجيفيت وفهرية إيفجن يفاجئ الجميع.. هكذا يتفاعل مع مسلسل والده

متابعة بتجـــــــــرد: نشر النجم التركي بوراك أوزجيفيت، على حسابه على تطبيق الصور والفيديوهات “إنستغرام”، صورة جديدة لطفله من النجمة فهرية إيفجن.

وظهر فيها الأخير وهو يقف أمام شاشة التلفزيون يشاهد عملاً له ويتفاعل معه. وأحدث هذا ضجة في أوساط المتابعين حيث رأوا أن الطفل كبر بسرعة وبات يمشي. وتعليقاً على الصورة كتب بوراك: “روحي العزيزة”، محققاً أكثر من مليون و642 ألف إعجاب.

ويشار إلى أن خلافاً ظهر إلى العلن في أسرة الممثل، إذ أشار تقرير لموقع صحيفة Sabah التركية إلى أن زوجته قامت مؤخراً بحذف متابعة شقيقته على حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي.

وذكر أن سبب إقدامها على ذلك ما زال غير معروف وأن هذا أثار الكثير من التساؤلات والتكهنات في أوساط المتابعين. وأضاف في المقابل أن ذلك قد يكون رداً على ما قامت به الشقيقة في وقت سابق بعد طلاقها من زوجها أحمد دنيز والد طفلتها أسيليا، إذ قررت الانفصال عن الأسرة وإلغاء متابعتها لكل أفرادها. وتابع أنها عانت بسبب ذلك من حالة نفسية صعبة.