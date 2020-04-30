الفنانة غادة عادل تنهار في البكاء بسبب مقلب فيفي عبده

القاهرة – لايف ستايل حلت الفنانة غادة عادل والإعلامية إنجى على فى الحلقة السادسة من حلقات ببرنامج المقالب "خلي بالك من فيفي"، والذي كانت تقدمه الفنانة فيفي عبده. دخلت الفنانة غادة عادل والإعلامية إنجى على فى حالة من الذعر والبكاء الشديد بمجرد أن رأوا رجلا يجرى مسرعا ويده محترقة وخلفه سيدة ذى بشرة سمراء تحمل فى يدها معطف لإطفائه وظلت غادة عادل تردد عبارات "والنبى لا أنا عاملة عملية الزايدة". وقد بدأت الحلقة باستقبال الفنانة فيفى عبد لضيوفها فى برنامجها وبدأت المقالب تتواصل خلال الحلقة أولها عن طريق سماع انفجار فى الفيلا وأعقبه ظهور الرجل والمرأة. قد يهمك أيضا: Advertisements ابن غادة عادل يهدد رامز جلال بعد إهانة والدته صابرين تُسبِّب ضجّة بعد وصفها تصوير المسلسل بـ"الجهاد"

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