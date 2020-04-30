شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد سعد يطرح ألبوما دينيا جديدا بمناسبة شهر رمضان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - طرح المطرب أحمد سعد، اليوم، ألبوما دينيا جديدا حمل اسم "يارب"، ويضم 8 أغنيات وأدعية دينية احتفالا بشهر رمضان المبارك، ويتعاون فى الألبوم مع الشاعر محمد نبيل الشريف، والشاعر مرو مغربى، كما يتعاون مع الملحن كريم نيازى، وتوزيع الأغنيات للموزع محمد عاطف الحلو.

ويضم ألبوم "يارب" 8 أغنيات دينية هى زوار المقام، على الله وبس، مركب نور، عالم بحالى، مليون باب، طمعان في كرمك، سبع سموات، وهم من كلمات محمد نبيل الشريف، وألحان كريم نيازى وتوزيع محمد عاطف الحلو، وأما أغنية "ارزقنى الثبات" من كلمات مرو مغربى وألحان أحمد سعد وتوزيع محمد عاطف الحلو.

وشارك المطرب أحمد سعد فى عدد كبير من الأغانى ضمن أحداث مسلسل "البرنس" للنجم محمد رمضان والذى يتم عرضه على قناتى dmc، و dmc دراما، حيث يصل عدد أغانيه إلى 7 يتم توزيعها خلال الحلقات، وكلها من كلمات وألحان هيثم نبيل، وتوزيع الموسيقي عادل حقي، وتحمل أسماء الأغانى "مالناش إلا بعض"، "بقي دولا من دمي"، "يابا"، "كبرتى"، "الأسد"، "هدور"، "يا أيام".

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مسلسل "البرنس" تأليف وإخراج محمد سامى، وبطولة محمد رمضان، نور اللبنانية، روجينا، أحمد زاهر، نجلاء بدر، إدوارد، دنيا عبد العزيز، عبد العزيز مخيون، ريم سامى، سلوى عثمان، محمد علاء، صفاء الطوخى، محمد حاتم، رحاب الجمل، حازم إيهاب، محمد مهران، أحمد داش، أنعام الجريتلى وعدد آخر من الفنانين وتدور أحداثه فى إطار شعبى.

وطرح أحمد سعد مؤخراً كليب "خليك فى البيت" لحث الناس على البقاء فى منازلهم للوقاية من انتشار فيروس كورونا الخطير، وشارك في تصوير الكليب عدد كبير من الفنانين ونجوم الرياضة وهم متواجدون في منازلهم منهم شقيقه عمرو سعد وهانى رمزى ومى سليم وعمرو يوسف ومحمود كهربا وعصام الحضرى وأحمد حسن والأطفال جودى أحمد سعد وأحمد أحمد سعد وآخرون.