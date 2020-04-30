شكرا لقرائتكم خبر عن زينب عبداللاه تكشف أسرار نجوم رمضان فى 5 شارع الحبايب بإذاعة صوت العرب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يستضيف برنامج 5 شارع الحبايب بإذاعة صوت العرب الكاتبة الصحفية زينب عبداللاه، اليوم، للحديث عن أسرار حياة نجوم رمضان وكواليس أشهر الأعمال الفنية التى ارتبطت بالشهر الكريم.

وتتحدث زينب عبداللاه خلال البرنامج، الذى يعده ويقدمه سامح عطيوة وعبير ظلام ومن إخراج سعدية حسين، عن العديد من المواقف والأسرار والكواليس الخاصة بعدد من أشهر نجوم رمضان فى مجالات الترتيل والإنشاد والفن والكوميديا والإخراج والأدب، ومنهم الشيخ محمد رفعت والنقشبندى وملك المواويل محمد عبدالمطلب والموسيقار سيد مكاوى والفنانين فؤاد المهندس وشويكار وعبد المنعم مدبولى والمخرج فهمى عبدالحميد والكاتب الصحفى أحمد بهجت وغيرهم من النجوم الذين قدموا أعمالا لا تنسى فى رمضان وعن كواليس هذه الأعمال ومنها اغنية رمضان جانا والمسحراتى والفوازير، وقصص الحيوان فى القرآن، وكيف وصلت لنا تسجيلات الشيخ محمد رفعت وأين اختفى تراث الشيخ النقشبندى و غير ذلك من أسرار.

Advertisements

كما تتحدث الكاتبة الصحفية عن برنامج " حكايات زينب" الذى تقدمه بتلفزيون الخليج 365، وعن سلسلة حوارات ريحة الحبايب التى كشفت على مدار عامين العديد من أسرار نجوم الزمن الجميل على لسان أبنائهم وأحفادهم.

ويذاع برنامج 5 شارع الحبايب على الهواء مباشرة اليوم الخميس فى تمام الساعة الرابعة إلا الربع حتى الخامسة مساء.