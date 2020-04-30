شكرا لقرائتكم خبر عن التحقيق مع النجم هاريسون فورد بعد تورطه فى حادث طائرة.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يخضع النجم الأمريكى هاريسون فورد حاليًا للتحقيق بعد تورطه فى عبور مدرج هبوط فى مطار بمنطقة لوس أنجلوس فى ولاية كاليفورنيا بطائرته الخاصة بينما كانت طائرة أخرى تستعد للإقلاع.

ولم يؤدِ الحادث إلى ضحايا أو أضرار، وقد يكون هاريسون فورد لم يسمع جيداً أو أساء فهم تعليمات برج المراقبة.

وقالت إدارة الطيران الفيدرالية إنها تجرى تحقيقاً حول حادث عبر خلاله قائد طائرة أفيات هاسكي مدرج الهبوط في حين أن طائرة أخرى كانت تستعد لتمرين (تاتش أند جو)".

و"أفيات هاسكي" هي طائرة صغيرة بمقعدين تعمل بمروحيات. أما تمرين "تاتش أند جو" فيقوم على الهبوط بالطائرة والإقلاع مجدداً على الفور.

وتلقى هاريسون فورد الأمر بالتوقف فيما كانت الطائرة الأخرى تجرى هذه المناورة، إلا أنه استمر بالتقدم وعبر المدرج، وقال فى تسجيل صوتى لما حصل "عذراً سيدى، لقد فهمت العكس. أنا آسف جدا".

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وكانت مسافة 1,3 كم تفصل بين الطائرتين عندها. وقال ناطق باسم الممثل لوكالة فرانس برس "لم يكن ثمة خطر لحصول اصطدام".

وقال ممثل عن النجم هاريسون فورد لشبكة CNN في بيان له : عبر السيد فورد المدرج الوحيد في المطار في طائرته بعد أن أخطأ تعليمات الراديو من ATC. واعترف على الفور بالخطأ واعتذر لـ ATC عن الخطأ".

وتابع : "كان الغرض من الرحلة هو الحفاظ على العملة والكفاءة فى الطائرة. لم يصب أحد ولم يكن هناك أى خطر من حدوث تصادم.

وفى عام 2017 أفلت هاريسون فورد من عقوبة بعد حادث وقع في مطار آخر في جنوب كاليفورنيا، حيث هبط خطأ بطائرته على مدرج تسلكه الطائرات للسير فقط وليس على مدرج الهبوط. وقد مر خلال ذلك فوق طائرة بوينج 737 تنقل 110 ركاب وطاقماً من 6 أفراد.

وقبل سنتين على ذلك في العام 2015 قام بعملية هبوط اضطرارية مع طائرة عائدة إلى الحرب العالمية الثانية بسبب عطل في المحرك وقد اصطدمت الطائرة بشجرة وتحطمت على مضمار جولف، وقد أصيب بكسور عدة جراء هذا الحادث.