شكرا لقرائتكم خبر عن كله فى سبيل الخير.. بوست مالون يقدم مليون دولار للمحتاجين.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يبدو أن النجم العالمى بوست مالون يحاول أن يغير العالم للأفضل، فقد فاجأ النجم البالغ من العمر 24 عاما العالم بإعلانه أنه سيتبرع بمليون دولار أمريكى لجمعيات خيرية وطلب من معجبيه ومحبيه أن يساعدوه من أجل التبرع لبعض المحتاجين.

فكشف بوست مالون فى بيان "ليس لدى الجميع القدرة على التبرع، ولأن جمهورى هو الأفضل على الإطلاق، لذلك أريد أن أمنحهم فرصة التبرع للجمعيات الخيرية التى تعنى شيئا بالنسبة لهم"، وهو الخبر الذى تداولته الكثير من المواقع الفنية وأبرزها "بيلبورد" و"نيويورك بوست".

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فالجمهور سيقوم باختيار الأماكن التى يتم التبرع لها سواء كانت من أجل المحاربين فى الخطوط الأمامية ضد فيروس كورونا "COVID-19"، أو الإغاثة من الكوارث، أو التعليم، أو التشرد، أو الجوع، أو الصحة العقلية، وغيرها.

النجم العالمي بوست مالون قدم مؤخرا جرعة مكثفة من الامتاع لجمهوره ومحبيه خلال الحفل الذي أحياه مؤخرا فى بث مباشر على "يوتيوب" استمر لمدة 75 دقيقة، وذلك من منزله الموجود في سولت ليك سيتي، حيث جمع مالون أموالا كثيرة من أجل المساعدة فى التصدى لفيروس كورونا، الذي يهدد العالم، فقد كشف موقع " tmz " بوست مالون الذي كان بصحبته ثلاث من العازفين كل منهم تواجد بغرفة منفصلة بمنزل مالون، استطاع أن يجمع مليون دولار في الساعة الأولى من الحفل، لكن هذا الرقم ارتفع ليتحول لمبلغ ضخم فيصل إلى نحو 4.3 مليون دولار ومازالت التبرعات مستمرة حتي الآن .

وأشار الموقع أنه لا يزال بإمكان المعجبين التبرع على صفحة الحفل على YouTube، وبالتأكيد شٌهرة بوست مالون تشجع كل محبيه على التبرع للتصدى لفيروس كورونا.