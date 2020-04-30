شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس وزراء الهند ناعيا ريشى كابور: كان شغوفا بالأفلام وتقدم بلاده والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نعى ناريندرا مودى، رئيس الوزراء الهندى، نجم بوليوود ريشى كابور الذى توفى عن عمر ناهز 67 عامًا فى مستشفى مومباى، بعد معركة طويلة مع مرض السرطان، وكتب "مودى" عبر حسابه الرسمى بموقع "تويتر" "كان متعدد الأوجه، محبب وحيوى. كان هذا ريشي كابور جي. قوة موهبة. سوف أتذكر دائمًا تفاعلاتنا، حتى على وسائل التواصل الاجتماعى. كان شغوفًا بالأفلام وتقدم الهند. متألمًا بوفاته. التعازى لعائلته ومعجبيه".



رئيس وزراء الهند على تويتر

وكان قد توفى نجم بوليوود ريشى كابور عن عمر ناهز 67 عامًا فى مستشفى مومباى، بعد معركة طويلة مع مرض السرطان، حيث نعته ابنة شقيقه النجمة سونام كابور، عبر حسابها بموقع "إنستجرام"، ونشرت صورة تجمعهما، معلقة عليها "ارقد بسلام عمى الحبيب، آسفة لم أتمكن من وداعك بطريقة مناسبة".

وقالت عائلة كابور في بيان إنه كان مرحًا وحافظ على متعة العاملين فى المستشفى حتى النهاية.

Advertisements

كما نعته النجمة الهندية بريانكا شوبرا، ونشرت صورة لهما سويًا مع زوجته نيتو كابور، وكتبت: "قلبي ثقيل جداً.. هذه نهاية حقبة، قلبك الصريح وموهبتك لن نشاهدها مرة أخرى، تعازي للعائلة.. ارقد بسلام يا سيدى".

وكان قد نُقل ريشي كابور إلى المستشفى أمس، وقال شقيقه راندير كابور لوكالة الأنباء "بي تي آي" إنه في المستشفى، يعاني من مرض السرطان ويعاني من مشاكل في التنفس، لذلك تم إدخاله إلى المستشفى.

وعمل ريشي كابور كممثل ومنتج ومخرج، ولد في مدينة مومباي في عام 1952، وكانت البطولة الأولى له في السينما في عام 1973 من خلال فيلم Bobby مع ديمبل كاباديا.

ومنذ ذلك الوقت وحتى عام 2000، أصبح ريشي كابور بطلا لأكثر من 90 فيلمًا رومانسيًا، ومن بعد عام 2000، صار ريشي كوبار يعمل أكثر مع الأدوار المساعدة، وحصل على جائزة الفيلم الوطني لدوره الأول وظهور كطفل في فيلم والده راج كابور.