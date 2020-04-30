شكرا لقرائتكم خبر عن على ربيع عن إعلان محمد صلاح متابعة مسلسل "عمر و دياب": مش أول مرة يتابعنى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف النجم على ربيع خلال تصريحات خاصة لـ"الخليج 365" عن كواليس إعلان محمد صلاح نجم منتخب مصر وليفربول الإنجليزى عن متابعته لمسلسل "عمر و دياب" الذى يقوم ببطولته ربيع وخاطر، حين قال: "محمد صلاح بمجرد إعلانه عن متابعة أى عمل على السوشيال ميديا يعتبر إضافة كبيرة لهذا العمل، وذلك بسبب حجم الجماهيرية الذى يحظى بها والمتابعة من الملايين من أنحاء العالم المختلفة".



عمر و دياب

ربيع استكمل تصريحاته لليوم السابع وأضاف: "لكن تلك ليست المرة الأولى الذى يكشف صلاح عن متابعته لأعمالى، فقد سبق وأعلن عن متابعته لمسلسل "سك على أخواتك"، كما كشف أيضاً عن مشاهدته لمسلسل "فكرة بمليون جنيه"، ولكن بعد انتهاء عرض المسلسل علي شاشة التليفزيون، لذا فأنا أعتز بمتابعته لتلك الأعمال وإعلانه عبر السوشيال ميديا ذلك".

مسلسل "عمر و دياب" يعرض على شاشة ON فى تمام الساعة الـ 6.30 بينما يعرض على شاشة الحياة فى تمام الساعة الـ 9، وتدور أحداثه في حلقات منفصلة متصلة حول شابين عاطلين متورطين فى إمضاء إيصالات أمانة ويبحثان عن وظيفة لسداد الديون، وتعتمد فكرة العمل على ظهور فنان كضيف شرف كل حلقتين حسب الموقف الذى يقع فيه بطلا المسلسل.

المسلسل يسجل التعاون الأول بين ربيع وخاطر فى الدراما التليفزيونية بعدما قدم كل منهما مسلسلين من بطولته فى العامين الماضى، وهو إنتاج شركة سينرجى وتأليف فاروق هاشم ومصطفى عمر وبطولة على ربيع ومصطفى خاطر ومحمد محمود ومحسن منصور ونهال عنبر وضيوف الشرف صلاح عبد الله وويزو وأحمد فتحى.