شكرا لقرائتكم خبر عن ظهور وزير الداخلية الأسبق فى أحداث الحلقة الـ6 من الاختيار والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ظهر وزير الداخلية الأسبق اللواء محمد إبراهيم فى مشاهد حية خلال أحداث مسلسل "الاختيار" للنجم أمير كرارة، والذى يعرض طوال أيام شهر رمضان على قناة ON، ومخطط اغتياله من الإرهابى هشام عشماوى ويجسده الفنان أحمد العوضى واتفاقه مع بيت أنصار المقدس، كما ظهر الموكب فى لقطات حية خلال الأحداث وخطة وضع سيارة مفخخة فى طريق موكبه نراها فى حلقة اليوم.

وتصدر مسلسل "الاختيار" للنجم أمير كرارة، قائمة أعلى المشاهدات بموقع "يوتيوب"، والذى ينافس بقوة فى السباق الرمضانى الحالى.

مسلسل "الاختيار" بطولة أمير كرارة وأحمد العوضى ودينا فؤاد وسارة عادل وضياء عبد الخالق وعدد كبير من الفنانين، وهم محمد إمام، آسر ياسين، ومحمد رجب، وإياد نصار، وكريم محمود عبد العزيز، وماجد المصرى، وصلاح عبد الله، وكريم عبد الخالق، ومحمد عز، ومها نصار، وآخرين وهو تأليف باهر دويدار وإخراج بيتر ميمى، وإنتاج شركة سينرجى، ويعد الأعمال المرتقبة بشدة في دراما رمضان هذا العام.

ويتناول مسلسل "الاختيار" حياة أحمد صابر المنسى - قائد الكتيبة ‏‏103 صاعقة - الذى استشهد فى كمين "مربع البرث"، بمدينة رفح ‏المصرية عام 2017، أثناء التصدى لهجوم إرهابى فى سيناء، ‏على أن يُظهر العمل العديد من الجوانب الاجتماعية والإنسانية ‏فى حياة البطل الراحل‎.