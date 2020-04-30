شكرا لقرائتكم خبر عن بعد نجاح أغنية "الفتوة".. 3 دويتوهات غنائية مرتقبة لـ أحمد شيبة تعرف عليها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعرب المطرب الشعبي أحمد شيبة عن سعادته بردود الأفعال القوية التى تلقاها على أغنية تتر مسلسل "الفتوة"، للنجم ياسر جلال، والذى يُعرض طوال أيام شهر رمضان على قناة الحياة، موضحا أن ردود الأفعال فاقت توقعاته، خاصة وأنها واحدة من أغانى شعبية كثيرة متواجدة فى هذا الموسم.

وقال شيبة لـ"الخليج 365": "يشرفنى وجودى فى هذا المسلسل، مع نجوم كبار وأسماء كبيرة قائمة على هذا المسلسل، وأشكر من اختارنى لغناء تتر المسلسل، وبالأخص شركة سينرجى لذلك أتوجه لهم بالشكر على هذه الثقة".

وأضاف شيبة أنه يستعد لطرح 3 دويتوهات غنائية جديدة منها ما سيتم طرحه خلال موسم رمضان ومنها ما بعد الشهر الكريم، الأول سيكون بمشاركة المطرب طارق الشيخ والذى كان يتمنى العمل معه منذ فترة كبيرة، والثانية مع الفنان أحمد حاتم وسيتم عرضها ضمن أحداث عمل فنى، والثالثة مع أوكا وأورتيجا ومحمد عدوية.

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في سياق آخر قدم أحمد شيبة مؤخرا أغنية جديدة بمشاركة المطربة أمينة، بعنوان "خليك في البيت"، كلمات الشاعر الغنائى شفيق كارما، وألحان تامر حجاج، توزيع وهندسة صوتية محمد صقر.

يذكر أن مسلسل "الفتوة" من بطولة ياسر جلال وأحمد صلاح حسنى ومى عمر ونجلاء بدر ورياض الخولى وأحمد خليل وهنادى مهنى وأحمد خالد صالح وليلى أحمد زاهر ومها نصار وأحمد جمال سعيد وعايدة رياض وضياء عبد الخالق ومحمود حافظ ومجدى فكرى وعهدى صادق وغفران محمد ومن تأليف هانى سرحان وإخراج حسين المنباوى وإنتاج شركة سينرجى.