صورة جديدة من كواليس تصوير Wonder Woman 1984

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشفت شركة Warner Bros. Pictures، عن صورة جديدة من كواليس تصوير فيلم Wonder Woman 1984، بطولة النجمة العالمية جال جادوت، المقرر عرضه للجمهور فى السينمات العالمية بدءً من يوم 5 يونيو المقبل، وإلى الآن لم تكشف الشركة المنتجة عن تأجيل أو طرح الفيلم على أى من منصات البث، بسبب استمرار إغلاق دور العرض المختلفة بسبب فيروس كورونا.



Wonder Woman 1984

وكان قد نجح الجزء الأول من الفيلم الذى عرض عام 2017، فى تحقيق إيرادات بلغت 820 مليون دولار طوال فترة عرضه فى السينمات، بينما كانت تكلفة إنتاجه 120 مليون دولار.

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الفيلم بطولة النجمة جال جادوت (Batman v Superman: Dawn of Justice، كريس باين بطل سلسلة Star Trek، روبن رايت الحاصلة على جائزة جولدن جلوب كأفضل ممثلة فى المسلسل التليفزيونى House of Cards، ودانى هوستون (Robin Hood)، الفيلم سيناريو وحوار ألان هاينبرج، وإخراج باتى جينكينز المرشحة لجائزة برايم لأفضل مخرجة عن مسلسل The Killing.

كما أجلت شركة Warner Bros طرح الفيلم الجديد In The Heights إلى 18 يونيو من العام المقبل 2021، بدلا من طرحه يوم 26 يونيو من العام الجارى، وذلك بسبب إغلاق دور العرض حول العالم، بسبب فيروس كورونا، وفقا للتقرير الذى نشر على موقع deadline، ويشارك فى بطولته عدد كبير من نجوم العالم، ومن أبرزهم مارك انتونى وستيفانى بياتريز وميليسا باريرا وأنتونى راموس وكورى هوكينز، وسوزتان بورفار، وغيرهم.

تدور أحداث الفيلم الجديد In the Heights فى المجتمع الأمريكى من أصل إسبانى فى مرتفعات واشنطن الصاخبة فى مدينة نيويورك، عندما يقرر مالك بوديجا تحقيق حلمه فى الذهاب إلى الجزيرة بعد أن دعا والديه إلى المنزل، فإن رحيله سيغير شخصيته إلى الأبد، وفقا للتقرير الذى نشر على موقع "deadline".