شكرا لقرائتكم خبر عن اعرف ماذا قالت كندة علوش عن مسلسل "بـ100 وش" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أبدت الفنانة كندة علوش رأيها عن مسلسل "بـ100 وش" للنجمة نيللى كريم، الذى يعرض يومياً طوال شهر رمضان على قناة الحياة، وكتبت تغريدة على تويتر قائلة "بـ100 وش سكر وعسل وشربات، عمل دمو خفيف ذكي ممتع ورشيق.. شكراً كاملة على المجهود إللي باين واحترام عقول الناس، وتابعت شكراً نيللي وآسر وعلا وإسلام وكل الكاست على المتعة إللى بتقدموها.. شكراً للكتاب ولكل اللي نفذوا العمل".

وتجسد نيللى كريم شخصية كوميدية تدعى "سكر" تعمل فى صالون حريمى، إلا أنها تستهوى النصب، فتسعى لإجراء عمليات نصب، تمكنها من جنى الأموال، تجعلها تتمكن من شراء "كوافير" خاص بها وتتوإلى الأحداث.

مسلسل "بـ100 وش" تأجل عرضه من العام الماضى، حيث كان من المفترض أن يعرض فى رمضان الماضى، إلا أن ضيق الوقت حال دون تصويره فى الوقت المحدد، وأرجأت الشركة المنتجة تصويره وعرضه إلى رمضان 2020.

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يعرض مسلسل "بـ100 وش" يوميًا على قناة الحياة فى تمام الساعة 7:45، وهو من بطولة نيللى كريم، آسر ياسين، مصطفى درويش، علا رشدى، إسلام إبراهيم، وحنان يوسف وزينب غريب وعدد آخر من الفنانين ومن تأليف عمرو الدالى وأحمد وائل، إخراج كاملة أبو ذكرى.