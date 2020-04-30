شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد العوضى ردا على منتقديه: "إيه يا إخوان قافشين عليا ليه بس" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - رد الفنان أحمد العوضى على منتقدى وجهه فى معظم مشاهد مسلسل "الاختيار" للنجم أمير كرارة والذى يجسد دور الإرهابى والتكفيرى هشام العشماوى خلال الأحداث، وكتب العوضى عبر صفحته "فيس بوك" رداً على منتقديه "إيه يا إخوان قافشين عليا ليه بس، حاضر هبقى أضحك حاضر، أصل أنا بعمل إرهابى أهبل وأنا معرفش"، مضيفاً: "هروح أقوله عاوز اغتال الوزير وأنا بضحك له، فهو يقولى بجد متهزرش بقا.. د ضحك كتير أهو".

وحقق الفنان أحمد العوضى نجاحا كبيرا فى مسلسل الاختيار، من خلال تجسيده شخصية الإرهابى هشام عشماوى، حيث أتقن الدور بكل مفرداته وجوانبه، الأمر الذى جعل الجمهور يعلق على إتقانه الدور بصورة كبيرة على السوشيال ميديا خلال الفترة الأخيرة.

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مسلسل "الاختيار" بطولة أمير كرارة وأحمد العوضى ودينا فؤاد وسارة عادل وضياء عبد الخالق وعدد كبير من الفنانين، وهم محمد إمام، آسر ياسين، ومحمد رجب، وإياد نصار، وكريم محمود عبد العزيز، وماجد المصرى، وصلاح عبد الله، وكريم عبد الخالق، ومحمد عز، ومها نصار، وآخرين وهو تأليف باهر دويدار وإخراج بيتر ميمى، وإنتاج شركة سينرجى، ويعد الأعمال المرتقبة بشدة في دراما رمضان هذا العام.

ويتناول مسلسل "الاختيار" حياة أحمد صابر المنسى - قائد الكتيبة ‏‏103 صاعقة - الذى استشهد فى كمين "مربع البرث"، بمدينة رفح ‏المصرية عام 2017، أثناء التصدى لهجوم إرهابى فى سيناء، ‏على أن يُظهر العمل العديد من الجوانب الاجتماعية والإنسانية ‏فى حياة البطل الراحل‎.