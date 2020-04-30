شكرا لقرائتكم خبر عن الحلقة السابعة من "الفتوة" تحتل تريند "جوجل" بأكثر من 20 ألف بحث والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - احتلت الحلقة السابعة من مسلسل "الفتوة" للنجم ياسر جلال، المركز الأول بقائمة الأكثر بحثا بمحرك البحث الشهير "جوجل"، بعد النجاح الكبير الذى حققه المسلسل منذ حلقاته الأولى، حيث تم البحث عنها أكثر من 20 ألف مرة.



الفتوة

وتبدأ الحلقة السابعة من مسلسل "الفتوة" للنجم ياسر جلال بلقاء بين "عزمى" أحمد صلاح حسنى وضياء عبد الخالق "فرج" كبير المشاديد حول مدى ولائه له ولوالده المعلم صابر أبو شديد كبير الفتوات، ثم يجتمع أحمد خليل بابنته "ليل" مى عمر ويصالحها ويسمح لها بالخروج بعد أن كان قد عاقبها بالحبس داخل المنزل، وتعترف لوالدها بأن أمها ما زالت على قيد الحياة لكنه يؤكد لها أن والدتها ماتت ويحلفها بعدم التفكير مرة أخرى فى هذا الموضوع.

وتشهد الحلقات المقبلة من مسلسل "الفتوة"، للنجم ياسر جلال تطورات جديدة بعد ظهور كنز وسبائك ذهب فى منزل "بشاير"، بعدما أخبر الشيخ مبروك "أحمد خالد صالح" بطل العمل "حسن الجبالى" ياسر جلال، فى الحلقة السابعة من المسلسل الذى يعرض يومياً طوال شهر رمضان على قناة الحياة.

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فيما توالت الأحداث حينما كان يبحث "حسن" ياسر جلال عن الكنز فوجد نبوت والده، ثم يحفر تحت المكان باحثا عن الكنز فيجد سبائك من الذهب.

لكن الكنز الذى وجده ياسر جلال يكتشف من قراءته للورقة التى سلمها له الشيخ مبروك، بأن الكنز له صاحب، وأن والده كان يبحث عن صاحبه ثم يسأله الشيخ مبروك عن كيفية وفاة والده، فيتذكر من خلال حلم دام يراوده منذ الصغر.

مسلسل "الفتوة" تأليف هانى سرحان، وإخراج حسين المنباوى، وإنتاج شركة سينرجى، ويعرض يوميا علي قناة الحياة ويشارك في بطولته كوكبة من النجوم هم مي عمر وأحمد صلاح حسني وأحمد خليل ورياض الخولي وإنعام سالوسة.

واستطاع الفنان ياسر جلال تصدر المشهد الدرامي في السنوات الماضية بمسلسلات حققت نجاحا جماهيريا كبيرا جدا مثل مسلسلات "ظل الرئيس" و"رحيم" و"لمس أكتاف" وآخرها الفتوة هذا العام.