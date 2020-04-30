شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد تأثير كلمة آسر ياسين "Bye sugar" فى "بـ100 وش" على جمهوره والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تلقى مسلسل "بـ100 وش" الذى يقوم ببطولته كل من النجمة نيللى كريم والنجم آسر ياسين إشادات واسعة من الجمهور بسبب الكوميديا والتلقائية التى بينهما ودورهما المميز والرائع.

وخلال الأحداث نجحت نيللى كريم "سكر" فى التحالف مع آسر ياسين "عمر" للانضمام إلى عملية النصب الجديدة التى تخطط لها لسرقة "عم غزال" وهو الرجل المريض الذى يمكث فى قصر كبير بمفرده ويعانى ظروفا صحية حرجة.

وظلت "سكر" على مدار الحلقات تخطط للإيقاع بـ"عمر" لإقناعه بالعمل معها كونها تحتاج إلى شاب من ذوى الطبقة الأرستقراطية مثله حيث يعيش بمنطقة الزمالك، ويوافق "عمر" على الانضمام لها ويطالبها بإحضار بطاقة الرجل العجوز وجوابات البنك الخاصة به من منزله بواسطة إسلام إبراهيم "حمادة" شريكها في عمليات النصب حتى يستطيع أن يدرس العملية ويخطط لها.

ودائما وسط الأحداث يقول "عمر" آسر ياسين عند مقابله سكر "نيللى كريم" كلمتين "bye sugar"، و"hey sugar"، مما خطف قلوب المشاهدات، وغردوا على مواقعى التواصل الاجتماعى تويتر وفيس بوك، متغزلين فى آسر ياسين وطريقه كلامه وتمثيله، ومن التعليقات "اسر ياسين عليه bye sugar، بتفرح قلبى والله، ومسلسل 100 وش خفيف ومشوق وفوق ذلك مفيش تمثيل اوفر ولا أخطاء اخراجيه المسلسل عجبني جدا بصراحه أى حاجه فيها نيللي كريم او اسر ياسين بشوفها وانا مطمن إن فى محتوى ثرى".

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يعرض مسلسل "بـ100 وش" يوميًا على قناة الحياة فى تمام الساعة 7:45، وهو من بطولة نيللى كريم، آسر ياسين، مصطفى درويش، علا رشدى، إسلام إبراهيم، وحنان يوسف وزينب غريب وعدد آخر من الفنانين ومن تأليف عمرو الدالى وأحمد وائل، إخراج كاملة أبو ذكرى.

وتجسد نيللى كريم شخصية كوميدية تدعى "سكر" تعمل فى صالون حريمى، إلا أنها تستهوى النصب، فتسعى لإجراء عمليات نصب، تمكنها من جنى الأموال، تجعلها تتمكن من شراء "كوافير" خاص بها وتتوإلى الأحداث، مسلسل "بـ100 وش" تأجل عرضه من العام الماضى، حيث كان من المفترض أن يعرض فى رمضان الماضى، إلا أن ضيق الوقت حال دون تصويره فى الوقت المحدد، وأرجأت الشركة المنتجة تصويره وعرضه إلى رمضان 2020.