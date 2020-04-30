شكرا لقرائتكم خبر عن ظهور كنز فى مسلسل ياسر جلال "الفتوة" يغير مجرى الأحداث بعد الحلقة 7 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تطورات جديدة تشهدها الحلقات المقبلة من مسلسل "الفتوة"، للنجم ياسر جلال بعد ظهور كنز وسبائك ذهب فى منزل "بشاير"، بعدما أخبر الشيخ مبروك "أحمد خالد صالح" بطل العمل "حسن الجبالى" ياسر جلال، فى الحلقة السابعة من المسلسل الذى يعرض يومياً طوال شهر رمضان على قناة الحياة.

توالت الأحداث حينما كان يبحث "حسن" ياسر جلال عن الكنز فوجد نبوت والده، ثم يحفر تحت المكان باحثا عن الكنز فيجد سبائك من الذهب.

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لكن الكنز الذى وجده، ياسر جلال يكتشف من قراءته للورقة التى سلمها له الشيخ مبروك، بأن الكنز له صاحب، وأن والده كان يبحث عن صاحبه ثم يسأله الشيخ مبروك عن كيفية وفاة والده، فيتذكر من خلال حلم دام يراوده منذ الصغر.

مسلسل "الفتوة" تأليف هانى سرحان، وإخراج حسين المنباوى، وإنتاج شركة سينرجى، ويعرض يوميا علي قناة الحياة ويشارك في بطولته كوكبة من النجوم هم مي عمر وأحمد صلاح حسني وأحمد خليل ورياض الخولي وإنعام سالوسة.