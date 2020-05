شكرا لقرائتكم خبر عن Wasted On You لـ Evanescence تحقق 1.5 مليون مشاهدة فى أسبوع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - طرحت فرقة الروك الأمريكية Evanescence، فيديو كليب جديد لها، وذلك من خلال صفحتها الرسمية على وقع الفيديوهات يوتيوب، واستطاعت الأغنية الجديدة التى طرحت تحت اسم " Wasted On You"، أن تخطى بـ إعجاب الكثيرين من متابعى الفرقة، كما استطاع الفيديو كليب فى تحقيق مشاهدات وصلت إلى 1.5 مليون مشاهدة فى خلال 6 أيام، حث طرح الفيديو يوم 24 أبريل الجارى، وهذه كلمات الأغنية :

I don’t need drugs

I’m already six feet low

Wasted on you

Waiting for a miracle

I can’t move on

Feels like we’re frozen in time

I’m wasted on you

Just pass me the bitter truth

Love, don’t you remember

we were the ones

nothing could ever change and love

It’s easier not to believe we have broken everything

but here we are

Numb my head till I can’t think anymore

But I still feel the pain

I don’t need drugs

I’m already six feet low

Wasted on you

Waiting for a miracle

I can’t move on

Feels like we’re frozen in time

I’m wasted on you

Just pass me the bitter truth

Once this was a garden

This was our world

All of the nightmares stayed in the dark

A little too much time by yourself and you become the enemy

Just look at us now

Drowning slowly just to stay true

I don’t need drugs

I’m already six feet low

Wasted on you

Waiting for a miracle

I can’t move on

I feel like we’re frozen in time

I’m wasted on you

Just pass me the bitter truth

Will I ever be the same

Am I strong enough to change

is it in my blood

Shield my eyes to face the day

Come too far to slip away

But it’s killing me to go on without you

I don’t need drugs

Im wasted on you

Waiting for a miracle

I can’t move on

like we’re frozen in time

I’m wasted on you

Just pass me the bitter truth