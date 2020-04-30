شكرا لقرائتكم خبر عن محمد سامى يحبس الأنفاس بمشهد انقلاب سيارة محمد رمضان وأسرته فى "البرنس" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - خطف المخرج محمد سامى الأنظار وحبس أنفاس مشاهدى مسلسله "البرنس" بتنفيذه لمشهد تصادم وانقلاب سيارة بطل العمل محمد رمضان "رضوان البرنس" فى ختام الحلقة السادسة.

مشهد التصادم وانقلاب سيارة محمد رمضان وأسرته فى "البرنس" تم تنفيذه بمواصفات وتقنيات تصوير مشاهد أكشن عالمية فرغم كون المسلسل إجتماعي الا أن المخرج محمد سامي لم يبخل علي إخراجه علي طريقة سينما الأكشن لتجسيد ضخامة الجرم الذي فعله الأشقاء للتخلص من اخيهم وزوجته ونجليه من أجل "الميراث" وهي القضية الرئيسة التي يناقشها العمل والتي قد تدفع الكثير من الأسر داخل المجتمعات العربية لارتكاب جرائم بشعه عبر عنها الفنان أحمد زاهر "فتخي البرنس" بحملة :"اللي هنعمله جامد وصعب .. لا رب ولا دين يوافق عليه" قبيل التخطيط للتخلص من شقيقهم وزوجته وطفليه.

وشهدت أحداث الحلقة السادسة قيام أحمد زاهر "فتحي" بجمع أصدقائه بمطعم في القاهرة لخداع اختهم ريم سامي"نورا" بأن ما ذكروه أمامها من تدبير لقتل اخيهم "رضوان" كان مجرد لحظة غضب وذلك خوفا منها أن تكشفهم أو تقوم بالابلاغ عنهم في حالة تنفيذ مخططهم الشيطاني.

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كما حرصت "نورا" على تنبيه "رضوان" بشكل غير مباشر من مخطط أخوته بأن نصحته بضرورة أن يحترس ويحافظ على نفسه وزوجته وطفليه عندما أخبرها بنيته أن يذهب لصلح زوجته نجلاء بدر"علا" التى تركت المنزل عقب رؤية صورة نور اللبنانية "علا" بملابسه.. واعترف بأنها أفضل من عرفها في حياته وأم أبنائه.

وقبيل لحظة تصادم وانقلاب سيارة "رضوان البرنس" وأسرته التي دبرها لها اخواته ونفذها "رأفت" زوج اختهم رحاب الجمل "عبير " .. قام "رضوان " بالكشف عن نيته أن يعطي اخواته حقوقهم في "الميراث " ويكسر وصية والده تجنبا للمشاكل معهم ولاقتناعه بأن ذلك هو الصحيح وكل فرد منهم حر في إختيار طريقه وقامت "لبني" بتشجيعه علي ذلك بعدها صدمهم "رأفت" بسيارة نقل عملاقة تسببت في انقلاب سيارتهم عدة مرات ثم اتصل ب أحمد زاهر "فتحي" وأخبره بتنفيذه لعملية القتل.

البرنس" مسلسل اجتماعي تشويقي يناقش مشكلة "الميراث" الشائكة داخل المجتمعات العربية ويقود المحلمة الدرامية للعمل مخرج ومؤلف العمل المبدع محمد سامي ويعرض على قناتى dmc و dmc دراما، وهو من بطولة، محمد رمضان، نور اللبنانية،احمد زاهر ،روجينا، نجلاء بدر، ادوارد، دنيا عبد العزيز، عبد العزيز مخيون، ريم سامى، سلوى عثمان،أحلام الجريتلي ،محمد علاء، صفاء الطوخى، محمد مهران ، رحاب الجمل، حازم ايهاب، أحمد داش، وإنتاج تامر مرسي شركة سينرجى.