شكرا لقرائتكم خبر عن بيتر ميمى يشوق جمهوره لحلقة اليوم من "الاختيار": المعركة الثالثة خيال المآتة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شارك المخرج بيتر ميمى، متابعيه وجمهوره، بصورة جديدة من الحلقة السابعة لمسلسل "الاختيار" للنجم أمير كرارة، عبر حسابه بموقع "فيس بوك"، والمنتظر عرضها اليوم، حيث تظهر المعركة الثالثة التى يخوضها البطل أحمد المنسى تحت مسمى "خيال المآتة".





مسلسل "الاختيار" بطولة أمير كرارة وأحمد العوضى ودينا فؤاد وسارة عادل وضياء عبد الخالق وعدد كبير من الفنانين، هم محمد إمام، آسر ياسين، محمد رجب، إياد نصار، كريم محمود عبد العزيز، ماجد المصرى، صلاح عبد الله، كريم عبد الخالق، محمد عز، مها نصار، وآخرين، وهو تأليف باهر دويدار وإخراج بيتر ميمى، وإنتاج شركة سينرجى.

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ويتناول مسلسل "الاختيار" حياة أحمد صابر المنسى - قائد الكتيبة ‏‏103 صاعقة - الذى استشهد فى كمين "مربع البرث"، بمدينة رفح ‏المصرية عام 2017، أثناء التصدى لهجوم إرهابى فى سيناء، ‏على أن يُظهر العمل العديد من الجوانب الاجتماعية والإنسانية ‏فى حياة البطل الراحل‎

وشهدت الحلقة الـ 6 من مسلسل "الاختيار" بطولة النجم أمير كرارة، الذى يعرض على شاشة ON، أحداثاً متتالية، حيث اعترف أمير كرارة لزوجته بمرض والده بسرطان الكبد علماً بأنه طلب عدم إخبار أحد، وحثها على رعايته هو ووالدته، خاصة أنه يخدم الوطن في سيناء وبعيد عن منزله لفترات طويلة.

وخلال الأحداث وفى مشهد مؤثر للغاية، يتذكر منسى حديثه مع والده عن فرق السيل في "أمريكا" ومحاولة والده إثنائه عن تلك الفرقة بسبب إصابته في قدمه، بعد أن خضع لفرق "السيل في مصر" وتسلم شهادتها بجداره.