شكرا لقرائتكم خبر عن سهر الصايغ وحسام داغر فى صورة جديدة من كواليس "النهاية" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شارك الفنان حسام داغر بصورة جديدة من كواليس مسلسل "النهاية" مع الفنانة سهر الصايغ، عبر حسابه بموقع "إنستجرام"، معلقا عليها "من تصوير النهاية"، والذى يعرض حصريا علي قناة on e، بطولة النجم يوسف الشريف، ويحقق المسلسل نجاحا كبيرا منذ عرض الحلقات الأولى منه بسبب قصته وتصويره المختلف.



حسام داغر

مسلسل "النهاية" فكرة يوسف الشريف وسيناريو وحوار عمرو سمير عاطف وإخراج ياسر سامى وإنتاج شركة سينرجى ويشارك فى بطولته عمرو عبد الجليل وأحمد وفيق وسهر الصايغ وناهد السباعى ومحمود الليثى وعدد آخر من الفنانين.

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بدأت أحداث الحلقة السادسة من مسلسل "النهاية" ليوسف الشريف بمواجهة ناهد السباعي للروبوت زين بخيانته لها مع "صباح"، ظنا منها أنه زوجها فهي ما زالت لا تعلم أن من تحدثه إنسان آلى شبيه لزوجها وليس زوجها المهندس زين، وتتعجب "رضوى" ناهد السباعي من إجاباته دائما فهى لا تحمل أى كذب وصراحته تصل لأكبر الدرجات.

"صباح" سهر الصايغ تذهب لعمرو عبد الجليل تستنجد به وتطلب منه مساعدتها في عودة الإنسان الآلي شبيه يوسف الشريف، فيؤكد لها أنه لا حل إلا فصله ووضعه في المخزن، ويضع لها خطة للوصول إليه ويطلب منها انتظاره حتى يخرج من منزل "ناهد السباعي" وتفصله من "زر" خلف رقبته.

تجلس سهر الصايغ أمام منزل ناهد السباعي منتظرة الروبوت زين وهو يستيقظ ويجهز الإفطار لناهد السباعي وهي تستعد للذهاب إلى عملها وتنتظر السيدة التي تجلس مع ابنها، لكنها تعتذر لها فتترك ابنها مع الروبوت زين الذي يمسك الطفل ويحضنه وتنام سهر الصايغ في الشارع أمام منزل ناهد السباعي، ثم تصحو على صوت عمرو عبد الجليل ومساعده وهي لا تعرف هل خرجت ناهد السباعي أم ما زالت في المنزل، وتقرر أن تذهب لعملها لتتأكد من وصول ناهد السباعى.