شكرا لقرائتكم خبر عن زوجة توم هانكس تفحص الأجسام المضادة بدمها قبل التبرع به لعلاج مرضى كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شاركت الفنانة ريتا ويلسون زوجة النجم العالمى توم هانكس بصورة لها خلال فحصها للأجسام المضادة لفيروس كورونا فى دمها استعدادا للتبرع بالبلازمة به للمساهمة فى علاج مرضى كورونا، حيث نشرت صورة لها خلال عملية فحص الدم، عبر حسابها بموقع "إنستجرام"، معلقة عليها "صورة لفحص الأجسام المضادة استعدادًا للتبرع بالبلازما. شكرًا لك الدكتورة آن ريموين في UCLA للدراسة التى تعمل عليها لمساعدة المرضى على الشفاء منCOVID-19 ".

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ريتا ويلسون

وأعرب هانكس عن رغبته فى تسمية أى لقاح ينتج من العمل على الدم الذى تبرع به باسم Hank-ccine.

وذكرت تقارير إخبارية أن توم هانكس تبرع هو وزوجته الأسبوع الماضى بالدم والبلازما لأبحاث تقام حول علاج أو مصل لفيروس كورونا، حيث من المقرر أن تحمل أجسادهما الأجسام المضادة للفيروس، حيث أصيبا الشهر الماضى خلال تواجدهما فى أستراليا لتصوير أحد الأعمال السينمائية.

وكان الممثل الأمريكى الشهير توم هانكس روى تفاصيل اللحظات الصعبة التى عاشها خلال إصابته وزوجته بفيروس كورونا المستجد، وأعلن هانكس البالغ من العمر 63 عاما، مارس الماضى، إنه وزوجته الممثلة ريتا ويلسون، أصيبا بالفيروس أثناء وجودهما فى أستراليا لتصوير فيلم، وتعافيا فى وقت لاحق.

وقال توم هانكس، فى برنامج تليفزيونى، إنه عانى من آلام شديدة، لكن التجربة الأصعب كانت من نصيب زوجته التى عانت أكثر منه، مشيرًا إلى أنه كان يشعر بآلام شديدة بالجسم، ويعانى من الإعياء والحمى، لكن زوجته، الممثلة ريتا ويلسون، كانت تعانى من ارتفاع أكبر فى درجة الحرارة، وفقدت الإحساس بالتذوق والشم.

يشار إلى أنه كشفت النجمة ريتا ويلسون زوجة النجم توم هانكس، خلال لقائها ببرنامج This Morning على قناة CBS عن أعراض فيروس كورونا التى شعرت بها هى وزوجها توم هانكس، وقالت إنها كانت متعبة للغاية وتشعر بألم شديد ولا تتحمل أن يلمس أحد جسدها، وبعد إصابتها بفيروس كورونا شعرت بقشعريرة لم تشعر بها من قبل ووصلت درجة حرارتها إلى 38.9 درجة مئوية.